Apples aksjesplitt vil endre Dow Jones

Apple leverte tallene for et rekordkvartal torsdag kveld. Omsetningen kom inn på 59,7 milliarder dollar, en vekst på 11,0 prosent fra året før.

I tillegg kom det frem at styret har godkjent at Apple vil kjøre en aksjesplitt på et 4 til 1-forhold. Dette er 5. gangen Apple kjører en aksjesplitt, ifølge CNBC. Sist gang selskapet kjørte en splitt var i 2014, da det ble utført som en 7 til 1-splitt.

Apple sier at aksjesplitten vil gjøre selskapet «mer tilgjengelig for en brede base av investorer». Splitten vil slå inn 24. august og aksjen vil handles med splitt fra 31. august.

Påvirker Dow Jones

Den 124 år gamle indeksen Dow Jones er en prisvektet indeks. Det betyr at verdien på aksjene bestemmes av prisendringene på komponenten istedenfor prosentvise endringer. De samlede verdien av indeksen beregnes ved å legge sammen prisen på komponentene og dele på et delingstall, som for tiden ligger på 0.14744568353097.

Det vil si at i slutten av neste måned vil Apple dyttes ned fra det mest innflytelsesrike selskapet på indeksen, og ned til det 15. eller 16. - mest betydningsfulle selskapet.



Apple har vært den største, og derfor den mest innflytelsesrike, Dow-komponenten siden 29. april, ifølge Dow Jones Market Data.

Teknologiselskapet er for tiden det største selskapet målt i markedsverdi, og kan skilte med en verdi på 1,647 billioner dollar, ifølge FactSet-data. Microsoft følger på andreplass med 1,54 billioner dollar, mens Amazon kaprer den siste pallplassen med 1,513 billioner dollar.