Apple bekrefter forsinkelse og melder om vekst i Kina

Apple bekrefter at de nye iPhone-modellene som tradisjonelt sett har blitt lansert i starten av september vil bli forsinket med «noen uker», melder MarketWatch fredag.

Finansdirektøren i Apple, Luca Maestri, sier at investorene kan forvente en liten forsinkelse i lanseringen, og opplyser samtidig om at Apple forventer «sterke resultater» for resten av produktene.

I tillegg sier Maestri at Apple Care står foran en vanskelig periode fremover siden produktet er sterkt negativt påvirket av at flere Apple-butikker fortsatt holder stengt.

Sterkt Kina-salg

Apple leverte rekordtall for tredje kvartal torsdag og fredag melder teknologiselskapet om sterk vekst i Kina.

Omsetningen i Stor-Kina kom inn på 9,33 milliarder dollar, en år-til-år-økning på 1,9 prosent, melder CNBC.

Kina er Apples tredje største marked målt i inntekter. Salget fra App Store og Apple Music var sterkt, i tillegg til godt iPad-salg.