Teknologimilliardærene har tjent voldsomme summer i år

42 MILLIARDER DOLLAR RIKERE: Tesla-sjef og styremedlem Elon Musk har tjent fett dette året. Her under lanseringen av Cybertruck i fjor høst. Foto: NTB Scanpix

I 2020 har flere av verdens rikeste tapt penger på sine finansielle eiendeler. For eksempel har adm. direktør i LVMH, Bernard Arnault, tapt over 21 milliarder dollar, mens Warren Buffett i Berkshire Hathaway har tapt nesten 16 milliarder dollar. Men, vårens fall i aksjemarkedene ser ikke ut å ha preget formuene til teknologimilliardærene.

De store vinnerne i år er blant andre Elon Musk, Jeff Bezos og Mark Zuckerberg. Samlet har de tre tjent over én billion norske kroner siden årets start – altså en tiendedel av Oljefondet. På papiret har de en samlet nettoformue som tilsvarer hele Danmarks bruttonasjonalprodukt.

Teknologimilliardærene topper nå verdens rikingliste, hvor hele syv av de ti rikeste personene i verden har tjent pengene sine gjennom teknologiselskaper. Går vi tilbake bare fire år, var det kun fire av de ti rikeste personene som var teknologimilliardærer.

De som har tjent mest i år er Amazons Jeff Bezos og Teslas Elon Musk. Musk har doblet formuen sin fra fjoråret som følge av sommerens Tesla-rally. Microsoft-grunnlegger Bill Gates og tidligere adm. direktør Steve Ballmer har også tjent fett på de siste månedenes børsoppgang, selv om begge to har forlatt selskapet.

Av den samlede formuen til verdens ti rikeste personer er hele tre fjerdedeler knyttet til teknologimilliardærene.

Større enn de fleste land

I dag har de fem største teknologiselskapene Apple, Facebook, Alphabet, Amazon og Microsoft en samlet markedsverdi på 6,3 billioner dollar. Det tilsvarer rundt én fjerdedel av S&P 500-indeksen og er nesten det dobbelte fra hva det var for halvannet år siden.

Ettersom alle teknologiselskapene har plattformer som er ekstremt skalerbare, betyr det store muligheter for høy inntjening og lave marginer.

MÅ FORSVARE SEG: Facebook-gründer Mark Zuckerberg er blant teknotoppene som beskyldes for abnorm markedsdominans. Foto: Bloomberg

De fem største hadde en samlet omsetning på 900 milliarder dollar i 2019. Til sammenligning er det like mye som Nederlands bruttonasjonalprodukt.

I fjor økte de omsetningen med 100 milliarder dollar. Det eneste selskapet som ikke hadde en omsetningsvekst var Apple, med et fall på 2 prosent. Likevel er Apple fortsatt det teknologiselskapet med høyest inntjening og markedsverdi.

Pandemien har også satt større fart i bruken av teknologiske løsninger for privatpersoner, skoler og universiteter, offentlige institusjoner og ikke minst bedrifter. Det bidrar til en omsetningsvekst for teknologiselskapene – til tross for de økonomiske forholdene.

Møter press

Den samlede nettoformuen til teknologimilliardærene er nesten doblet siden 2016, fra 751 milliarder dollar til 1,4 billioner dollar, ifølge Bloombergs milliardærliste.

De seneste månedene har velferdsgapet i USA fått ekstra mye oppmerksomhet i media. Det har blant annet vært protester utenfor Amazon-grunnleggerens penthouse på Manhattan. Flere politikere, for eksempel den tidligere demokratiske presidentkandidaten Bernie Sanders, har snakket høyt om å øke beskattingen av de rikeste.

Sist uke holdt Kongressen i USA en høring rettet mot Facebook, Amazon, Apple og Google, for å granske hvordan IT-gigantene kan bedre reguleres med tanke på deres markedsdominans og nærmest monopolisme.

Facebook-sjef Mark Zuckerberg besvarte kritikken med at IT-gigantene har mange konkurrenter, deriblant kinesiske selskaper.

«Vi tror på verdier som demokrati, konkurranse og ytringsfrihet. Jeg tror det er viktig at vi opprettholder kjerneverdiene av åpenhet og rettferdighet som har gjort USAs digitale økonomi til en kraft for åpenhet både her og i verden», sa Zuckerberg i forrige uke.