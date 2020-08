Dette mener stjerneforvalterne om utfordringene til teknologisektoren

DNB Teknologi er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer innenfor aksjer i sektorene teknologi, media og telekommunikasjoner over hele verden. Fondet åpnet i 2001, og har knust referanseindeksen i over snart 20 år. Teamet består av Anders Tandberg-Johansen, Erling Thune, Sverre Bergland og Erling Kise.

I hardt vær

Til tross for en kraftig kursutvikling i teknologikjempene, har selskapene stått i hardt vær den siste tiden. Blant annet for sin markedsdominans og monopolisme. Facebook er blitt utsatt for boikott og de fire gigantene Apple, Alphabet, Facebook og Amazon var i forrige uke på høring for den amerikanske Kongressen.

– Vi tror effekten av boikotten på Facebooks inntekter vil være liten fordi mesteparten av annonsesalget kommer fra mindre bedrifter. Det er alltid mye støy rundt Facebook og de andre sosiale mediene, som Twitter og Snap, og det er heller ikke lenge siden YouTube var i en lignende situasjon, sier porteføljeforvalter Erling Thune.

VOKSER INN I HIMMELEN: Amazon-sjef Jeff Bezos på høring for Kongressen for første gang forrige onsdag. Foto: Graeme Jennings

– Den største trusselen mot teknologiselskapene på kort til mellomlang sikt er nok offentlige reguleringer. I tillegg mener vi det alltid ligger en disrupsjonsrisiko i teknologi, mener forvalteren.

– Selv om de store teknologiselskapene ser ut til å dominere markedet i dag, tror vi likevel at man ikke kan se bort i fra nye konkurrenter som ønsker å ta en del av kaken. Et eksempel er TikTok, som i løpet av et par år har over to milliarder nedlastninger, fortsetter han.

ENORM VEKST: Kinesiske TikTok har blitt siste skrik blant den yngre generasjonen. Foto: Dreamstime

– Hva tenker dere om regulering av disse selskapene?

– Offentlige reguleringer utgjør både risiko og muligheter for de store tek-selskapene. For eksempel har den europeiske GDPR-reguleringen styrket markedsposisjonen til selskaper som Google og Facebook. På den andre siden har vi sett reguleringer i Europa og politisk press i USA mot Google og Facebook for å moderere plattformene og ta redaksjonelt ansvar for innholdet, som har økt kostnadene betraktelig, svarer Thune.

– Historisk har antitrustprosesser (kartellforbyggende lovgivning, red. anm.) i USA fokusert på konsumentvern fremfor konkurranse, og dersom retorikken endres vil også risikobildet øke. Under dagens praksis tror vi det er vanskelig å drive en antitrustprosess mot Google og Facebook fordi produktene er gratis for konsumenten, fortsetter Thune.

Imponert

Torsdag kveld forrige uke overrasket tek-gigantene med gode kvartalstall. Med tanke på den økonomiske situasjonen kaller Thune tallene for fantastiske.

– Ettersom Facebook lever av reklameinntekter, og TV-selskapene opplever et fall på 30–50 prosent i andre kvartal, er den organiske topplinjeveksten på 12 prosent kanskje det mest imponerende, mener Thune.

LEVERTE KNALLTALL: Facebook-grunnlegger Mark Zuckerberg kunne si seg fornøyd med årets andre kvartalstall, her på Facebook Communities Summit i 2019. Foto: Facebook

– Når det gjelder Amazon er de perfekt posisjonert for denne «stay at home»-situasjonen vi er inne i, men en vekst på 41 prosent er over alle forventninger. At Apple også klarte å øke iPhone-inntektene med 2 prosent i et kvartal med butikker delvis stengt er også imponerende, fortsetter han.

Telekom og gaming

Thune, som blant annet har vært IR-direktør i Telenor, er godt kjent med telekommunikasjonsbransjen. Nå mener DNB Teknologi at trenden har snudd.

– Etter massiv mindreavkastning de siste fem årene, synes vi en del telekomoperatører begynner å se relativt attraktive ut. Deutsche Telekoms datterselskap T-Mobile i USA har vært en kursvinner med en kursoppgang på 180 prosent siste fem år, noe som innebærer at restverdien av selskapet er redusert med rundt 60 prosent i samme tid, sier Thune.

Forvalterne i fondet har også tidligere uttalt at de ser en lys fremtid for spillselskapene.

– På lang sikt ser vi spillselskapene som vinnere i digital underholdning. Vi tror også syklikaliteten i industrien vil falle fordi PC og konsoller nå deler samme arkitektur og nye konsoller er bakoverkompatible. Det er videre en stor mulighet for å forbedre profittmarginer gjennom digital distribusjon av spill fremfor fysiske kopier, mener Thune.

SLIPPES SNART: Sonys PlayStation 5 skal komme til jul. Foto: NTB scanpix

– Vi har 8 prosent av fondet investert i tre spillselskaper i Japan; Nintendo, Square Enix og Sony. Grunnen til at vi foretrekker de japanske spillselskapene er at vi ser en stor mulighet for å tjene på åndsverket deres bedre, og at de fremdeles er i startgropen på digital distribusjon. Vi forventer også at PlayStation 5 vil bli årets julegave.

«Bottom up»

Det er ikke noen hemmelighet at stjerneforvalterne er gode til å plukke aksjer og lese makrotrender. Over de siste ti årene har fondet en annualisert avkastning på 21,55 prosent. Fondet er så langt i år opp 12 prosent.

– I år ligger vi om lag 4 prosent bak vår referanseindeks, da vi har vektet oss mer mot defensive verdiaksjer i porteføljen på grunn av prisingen, sier Thune.

– Hva er investeringsstrategien?

– Vi har en «bottom up»-prosess som er basert på fire hovedpilarer. Først ser vi på et spesifikt tema eller trender. Så ser vi på selskapets evne til å skape verdier, for eksempel ledelsen, corporate governance og skala- og nettverkseffekter. Det tredje på listen er å gjøre en verdsettelse av selskapet, før vi til slutt ser om det moment i aksjekursen, sier Thune.

– Et ideelt investeringscase vil være et selskap som er godt posisjonert i en megatrend med langsiktig vekstpotensial, bra ledelse, vekst beskyttet av skala- og nettverkseffekter, lave multipler og bra moment. Slike case finner man sjelden, og man må som regel gjøre avveininger mellom faktorene.