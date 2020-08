Få norske bedrifter interesserer seg for det nye 5G-mobilnettet

IT-konsulenter og teleleverandører har snakket lenge og varmt om de store kommersielle mulighetene det nye 5G-nettet skal gi oss.

Men norsk næringsliv har foreløpig satt seg i baksetet når internett på mobile går fra kjerrevei til firefelts motorvei, mener Accentures leder for telekom, Øystein Langerak.

Alltid online

Det nye mobilnettet som fortiden rulles ut over hele Norge skal endre all telekommunikasjon og internettbruk som vi har kjent den til nå.

Ikke bare skal det gi mobiltelefonene våre en allmenn surfehastighet på mellom 50 og 1.000 megabit.

Det virkelige potensialet ligger i 5G-nettets kapasitet til å knytte opp milliarder av store og små sensorer, kjøleskap, TV-er, biler, selvkjørende busser, sykehusutstyr, fabrikker og smarte byer.

Derfor er det litt underlig at ikke flere norske bedrifter har kastet seg over muligheten.

Lunken mottagelse

Ifølge nettsidene til en av landets største teleleverandører skal den fenomenale kapasiteten og hastigheten til 5G-nettet «muliggjøre ny innovasjon innen produkt- og tjenesteutvikling og gi enorme økonomiske og samfunnsmessige fordeler».

UTENFOR BOKSEN: Øystein Langerak, leder for telekom i Accenture, sier norske bedrifter må komme på banen raskt hvis de skal ha en sjanse til å være med og konkurrere i det nye 5G-markedet. Foto: Accenture

En undersøkelse fra det internasjonale konsulentselskapet Accenture viser likevel at norske ledere bare viser moderat begeistring for dette nye feltet.

57 prosent av de spurte lederne sier de ikke ser for seg at 5G-nettet vil bli den helt store revolusjonen.

Samtidig innrømmer hele 72 prosent av dem at de ikke har skaffet seg oversikt over teknologien, og vil trenge hjelp til å kartlegge hvordan den kan by på forretningsmessige muligheter for deres virksomhet.

Internett-deja vu

Hvis dette minner leseren om den lunkne interessen mange norske bedriftsledere viste ved ankomsten av internettet for 20–30 år siden, så stemmer det godt, ifølge Øystein Langerak i Accenture.

Da som nå er det vanskelig å tenke utenfor boksen, og oppdage de mulighetene som helt ny teknologi kan bidra med.

– Utfordringen er at mange ledere tar utgangspunkt i sin eksisterende forretningsmodell og eksisterende produkter. De ser i langt mindre grad på de nye mulighetene som vil finnes i et superraskt 5G-nett, sier Langerak.

– I kombinasjon med verktøyer som kunstig intelligens kan 5G-nettet bli et kvantesprang for de bedriftene som tar steget tidlig.

De første blir de største

Langerak mener norske bedriftsledere snarest bør komme i gang med å utforske mulige partnerskapsmuligheter, økosystemer og forretningsmodeller som 5G-nettet åpner for.

– De som kommer først på banen har størst sjanse til å få fotfeste med løsningene sine, skalere dem og utkonkurrere de etablerte aktørene som ikke griper mulighetene, sier han.

Langerak sier vi allerede ser konturene av hvordan 5G-nettet vil gi oss tjenester som forbedrer våre liv i fremtiden.

– Helsevesenet bruker fjernundersøkelser for raskere og bedre diagnostisering. Oppdrettsnæringen bruker sensorer, kamera og maskinlæring for å bedre fiskevelferden i merdene, og skipsnæringen jobber med automatiserte havner og skip.

Ifølge Accentures estimater vil smartby-markedet bare i USA skape rundt tre millioner nye jobber, og bidra med rundt 500 milliarder dollar til økonomien.

– En del av usikkerheten hos lederne i undersøkelsen skyldes nok bekymring for sikkerhet og kostnader ved implementering. Dette er viktige punkter som må adresseres fortløpende for å lykkes med teknologien.