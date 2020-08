Test OnePlus på sparebluss

For første gang tilbyr ikke OnePlus toppspesifikasjoner. Men de har stort sett klart å inngå de rette kompromissene.

Telefonen føles mer som en tidlig OnePlus telefon, den ligger godt i hånden og det føles ikke som at du skal miste den. Rammen rundt telefonen er av plast, men dette går ikke ut over kvalitetsfølelsen.

Kvalitetsskjerm

OnePlus inngår ikke kompromisser med skjermen. Nord har nemlig en 6,44-tommers full-HD AMOLED skjerm med 90Hz oppdateringsfrekvens. Dette har mye å si for flyten av innholdet på skjermen, slik som streaming og spill. Samtidig er skjermen flat og ikke buet, noe som sikkert er et pluss for mange som ikke er så glade i den buede løsningen selskapet har på sin 8-serie.

Deler kamera med storebror

Nord har en kvartett av kameraer på baksiden av telefonen. Hovedsensoren deles med selskapets flaggskip OnePlus 8, og er en 48MP-sensor levert av Sony. De sekundære sensorene er på 8MP, 2MP og 5MP. Kamerakvaliteten er ikke den beste, men god nok for en lavpristelefon. I skjermen på forsiden finner vi to selfiekameraer på 32MP og 8MP (vanlig og vidvinkel). Disse kameraene er heller ikke av ypperste kvalitet, men fungerer helt greit for Facebook og Instagram.

Telefonen kommer med OnePlus' operativsystem Oxygen OS, som gir en ren Android-opplevelse uten for mye tullball. OnePlus lover to år med Android-oppgraderinger og tre år med sikkerhetsoppdateringer. Nord drives av Snapdragon 765G, som er en 5G-prosessor som gjør denne telefonen klar for 5G når det en gang rulles ut her til lands.

For å kutte kostnader har OnePlus droppet leddet i produksjonen med IP-sertifisering. Dette betyr ikke at telefonen ikke tåler vann, men vi vil ikke anbefale at du bader med den.

Trådløs lading er også fjernet for å kutte kostnader, men telefonen kommer med selskapets WarpCharge-teknologi, som sørger for at telefonen lades lynraskt med kabel.

Bare én høyttaler

OnePlus Nord har kun én høyttaler, og den sitter i bunnen av telefonen. Vi skjønner ikke helt hvorfor de kuttet kostnader her. Med en så god skjerm som OnePlus leverer, er det nok flere som kunne tenke seg å se film eller serier på denne telefonen, men høyttaleren har en rar klang og leverer ikke nok lyd til at det fungerer bra uten å bruke høretelefoner.

Lyden satt til side, gjør prisen det verdt å snuse på denne telefonen når den kommer i butikkene. Telefonen er nemlig meget hyggelig priset.

Pris:

4.690 kr for 128GB med 8GB ram og 5.690 kr for 256GB med 12GB ram.