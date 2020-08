– Dette vil nok komme høyere opp på investorenes bekymringsliste

I meglerhusets morgenrapport mandag tar Borgen Gjerde for seg teknologigantenes store opptur i år. Facebook, Amazon, Apple og Alphabet (Google) la alle frem gode tall for andre kvartal sist uke, og teknologiaksjene får mye æren - sammen med store stimulipakker - for at børsene i USA har utviklet seg sterkt tross coronakrisen.

Mens S&P 500 har gått opp 1,25 prosent i år, har Nasdaq løftet seg med 19,76 prosent. Det Borgen Gjerde tror vil bli en utfordring fremover, er at politikere vil se nærmere på hvordan selskapene skaffer seg markedsmakt.

Nylig var selskapene i Kongressen for å svare på dette. Borgen Gjerde mener at investorer nå ikke virker bekymret for dette, og heller ser på inntjeningen som ikke lar seg påvirke av coronakrisen.

«Fremover, og spesielt i forbindelse med presidentvalget i høst, vil nok derimot politikernes misnøye med tech-gigantene bli et større tema, ettersom det ser ut til å være en økende risiko for at det vil komme noen slags form for lovgivning som begrenser denne», skriver Borgen Gjerde.

«Det vil innebære å begrense selskapenes evne til å generere stadig økende inntjeningsvekst. All den tid dette har vært en viktig driver for aksjeoppgangen, ikke bare i år men i flere år tilbake i tid, vil nok dette også komme høyere opp på investorenes bekymringsliste utover høsten», skriver analytikeren videre.

Hun peker på at de amerikanske politikerne trolig er veldig fornøyde med at teknologigigantene tar markedsandeler fra rivaler som Samsung og Huawei. Men de er neppe like glad for at amerikanske, mindre konkurrenter også rammes.