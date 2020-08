Kina anklager USA for Tiktok-tyveri

Kina vil riktignok være forsiktig med å innføre tilsvarende tiltak mot amerikanske selskaper, men har mange måter å slå tilbake på, skrev den statlige avisen China Daily tirsdag.

Dersom den amerikanske delen av Tiktok ikke blir solgt til Microsoft innen 15. september, blir Tiktok forbudt i USA, advarte Washington mandag. President Trump mener dessuten at den amerikanske regjeringen må få en andel av salgssummen.

– Dette er i strid med markedsøkonomiske prinsipper og Verdens handelsorganisasjons prinsipper om åpenhet, innsyn og ikke-diskriminering, sier talsmann Wang Wenbin i Kinas utenriksdepartement.

Tyveri og mobbing

– USA, uten å legge frem noen som helst slags form for bevis, har tatt i bruk en misbrukt oppfatning av nasjonal sikkerhet som på uforsvarlig vis undertrykker visse ikke-amerikanske selskaper, sier Wang, som kaller det politisk manipulering og regelrett mobbing.

Begrunnelsen om hensyn til nasjonal sikkerhet holder ikke vann, mener Wang, som legger til at selskapene driver i henhold til internasjonalt regelverk og amerikansk lovverk.

– Men USA slår ned på dem med oppdiktede anklager, sier Wang, som advarer USA mot å åpne Pandoras eske.

Kina aksepterer ikke USAs tyveri av et kinesisk teknologiselskap, skriver China Daily, som omtaler Trump-administrasjonens press som tyveri.

Trump krever penger

– Det må være et amerikansk selskap. Det må være eid her. Vi ønsker ikke noen sikkerhetsproblemer, sa Trump mandag da han kunngjorde at Washington er i samtaler med Microsoft for å få datagiganten til å overta Byte Dances amerikanske virksomhet.

– USA bør få en svært stor prosentandel av prisen, fordi det er vi som gjør dette mulig. Beløpet vil komme fra salgssummen, og det er ingen andre enn meg som ville ha tenkt på dette. Men det er slik jeg tenker, og jeg mener det er rettferdig, sa Trump mandag.

Han sammenlignet kravet med en eiendomseier som krever penger under bordet fra en ny leietaker for å sikre en avtale. Dette er en praksis som er ulovlig mange steder, blant annet i New York der Trump etablerte sitt eiendomsimperium, skriver Financial Times.

Det hvite hus vil ikke utdype opplysningene. Det vil heller ikke Microsoft, men Microsoft-sjef Satya Nadella skriver i et blogginnlegg at Microsoft forplikter seg til å gi penger til blant annet finansdepartementet i forbindelse med et eventuelt Tiktok-kjøp.

Sikkerhetsanklager

– Tiktok gir opplysninger direkte til det kinesiske kommunistpartiet og landets sikkerhetstjenester, hevdet USAs utenriksminister Mike Pompeo forrige helg.

Han nevnte ansiktsgjenkjenning, telefonnumre og informasjon om venner.

– Dette er opplysninger som er en del av den nasjonale sikkerheten, det er del av privatlivet til det amerikanske folk, sa Pompeo.

Byte Dances grunnlegger Zhang Yiming kommenterer i et brev til sine ansatte sikkerhetsanklagene fra USA.

– Selskapet har alltid vært forpliktet til å ivareta brukernes datasikkerhet, samt plattformens nøytralitet og åpenhet, skriver Zhang, som selv har bakgrunn fra Microsoft.

I juli sa Tiktoks amerikanske sjef Kevin Mayer at selskapet er forpliktet til å følge amerikansk lov.

Tiktok-kontoret kan bli flyttet

Tiktok har anslagsvis 1 milliard brukere verden rundt. Byte Dances ambisjon er å være et globalt selskap, men situasjonen er nå blitt vanskeliggjort, uttaler Byte Dance selv.

– På grunnlag av den nåværende situasjonen, vurderer Byte Dance å flytte Tiktoks hovedkvarter ut av USA for å kunne ivareta det globale markedet på en bedre måte, het det i uttalelsen, der Byte Dance samtidig beskyldte amerikanske Facebook for plagiat og sverting.

Ifølge britiske medier kan Tiktoks internasjonale hovedkontor bli flyttet til London.