Google betalte 6,6 millioner i skatt til Norge

SELGER I NORGE, TJENER I IRLAND: Forhandlingsdirektør Jarle Thalberg i GroupM anslår at Googles reelle omsetning i Norge er 4.370 millioner kroner. Foto: Dreamstime

350 millioner er ikke lommepenger, men den offisielle omsetningen i Google Norway står i en viss kontrast til de enorme beløpene i det amerikanske morselskapet Alphabet. Der ble det nemlig rapportert om en omsetning på 161.857.000.000 dollar i 2019 – tilsvarende svimlende 1.479,4 milliarder kroner om man bruker dagens dollarkurs på 9,14.

Det holdt til et resultat etter skatt på 34.343.000.000 dollar – 313,9 milliarder kroner.

Et helt annet tall

– Brorparten av bestillingene går rett ut av Norge og blir ikke en del av det norske regnskapet, sier forhandlingsdirektør Jarle Thalberg i mediebyrået GroupM om tallene til datterselskapet Google Norway.

Han har mer enn tyve års erfaring med å bestille annonseplass for store norske aktører, og anslår at den reelle omsetningen er mer enn 12 ganger så høy: 4.370 millioner kroner.

– Det samme gjelder Facebook og Snapchat. Man bestiller egentlig ikke fra Norge, men fra Irland.



Google Norway (Mill. kr) 2019 2018 Driftsinntekter 351,4 177,9 Driftsresultat 9,4 −4,1 Resultat før skatt 10,0 −4,3 Årsresultat 3,4 −8,4

Annonsevinner

Google og Alphabet har sitt hovedkontor i Mountain View, noen mil sørøst for San Francisco, men den europeiske virksomheten styres fra Dublin. Ved det norske hovedkontoret på Aker Brygge jobber det 57 mennesker, men på Googles oversikt over lokalkontorer er ikke Oslo-filialen engang utstyrt med et telefonnummer.

Til Kampanje har Thalberg tidligere spådd en omsetningsvekst for «de tre store» – altså Google, Facebook og Snapchat – på 17 prosent i fjor. Googles antatte norgesomsetning økte fra 2,5 milliarder i 2016 til 3,8 milliarder i 2018, og altså 4,4 milliarder i 2019.

«Det norske reklamemarkedet vokser ikke noe særlig, det er de amerikanske kjempene som kan skilte med kraftig vekst», sa han til Kampanje ved inngangen til 2019.

Da anslo han at Facebook og Google alene tok en fjerdedel av det norske reklamemarkedet.

Ok gjennomsnittslønn

Ifølge årsrapporten til Google Norway, som er skrevet på engelsk etter dispensasjon fra Skattedirektoratet, opplyses det at selskapet «er engasjert i ytelser av markedsføringstjenester til Google Ireland og forsknings- og utviklingstjenester til Google LLC og Makani Technologies LLC».

Selskapet opplyser også at det gjerne vil rekruttere førsteklasses ansatte. Lønnsutbetalinger på 80,3 millioner kroner fordelt på 54 ansatte (ekskludert direktører) kan tyde på at innsatsen bærer frukter.

Finansavisen greide ikke å oppnå kontakt med Google Norway tirsdag.