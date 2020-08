Playstation 5 kan sende Sony-aksjen til himmels

Sony-aksjen er på det høyeste nivået på 19 år etter at selskapet tirsdag leverte kvartalstall som slo forventning. Analytikere tror likevel aksjen har stort potensial til videre oppgang.

CNBC skriver at Renitiv-konsensus har en oppside på 9,5 prosent for de neste 12 månedene målt i fra onsdagens åpningkurs.

Ny spillkonsoll skaper optimisme

Sony har de siste årene hatt et stort fokus på spill-avdelingen i selskapet. Det viste seg tydelig i selskapets kvartalstall der spill- og nettverkstjenester sto for over halvparten av teknologiselskapets inntjening. Lanseringen av Playstation 5 kan medbringe nye milepæler for Sony ifølge Serkan Toto, adm. direktør i Kantan Games, som fungerer som et konsulentselskap for spillindustrien.

– Det er starten på en helt ny konsollgenerasjon, den forrige Playstation-konsollen ble lansert for syv år siden, og Playstation 5-hypen har allerede skutt i været, hevder Toto ifølge CNBC.



Amit Garg, senioranalytiker i CLSA, opererer med et 12-måneders kursmål på 10.400 yen, hvilket vil si at han ser en oppside på 19,5 prosent for aksjen.