Norsk Titanium lekker som en sil: – Som forventet

– Vi forventer at selskapet vil fortsette å gå med underskudd i noen år til, spesielt i lys av den utviklingen vi har hatt i inneværende år. Da tenker jeg spesielt på de kort- og langsiktige effektene av coronaviruset, og den utviklingen vi ser innen flyindustrien, sier John Andersen, styreleder i Norsk Titanium.

Det er svært krevende å få innpass i flyindustrien, men selskapet har med sin banebrytende teknologi sikret seg kontrakter med både Airbus og Boeing de foregående årene.

Selskapet har utviklet sin egen 3D-printteknologi for produksjon av titankomponenter til flyindustrien. På eiersiden sitter seriegründer og grunnlegger av Norsk Titanium, Alf Bjørseth. Han eier med nærstående 18,6 prosent av selskapet gjennom NTI Holding.

Største aksjonær er investeringsfondet Aljomiah Group med base i Saudi-Arabia, som er den reelle eieren av Norsk Titanium Cayman Ltd.

For Norsk Titanium endte fjorårets resultat på minus 322 millioner kroner, mot minus 282 millioner kroner året før.

– Fjoråret ble omtrent som forventet. Vi investerte i egen organisasjon for å være klar til å starte produksjon i stor skala i forbindelse med det anlegget som vi har bygget i Plattsburgh i USA, sier Andersen.

Ved siden av fabrikken i Plattsburgh har Norsk Titanium også et anlegg på Eggemoen, som driver med teknologi- og produktutvikling. Her er det cirka 50 ansatte, hvor flertallet er ingeniører.

Selskapet måtte stenge begge anleggene fra 1. april til 1. juni, men de er nå tilbake i drift.

Langsiktig løp

Andersen forklarer at Scatec og de andre eierne har et langsiktig perspektiv, at de har fortsatt tro på teknologien, og at de allerede har stått bak selskapet i mange år.

– Vi har hatt flyindustrien som vårt hovedmarked, vi ser fortsatt stor interesse fra Boeing og Airbus, men også fra deres underleverandører. Det arbeidet er blitt forsterket gjennom 2019 og faktisk også i 2020, sier han.

– Men det er bred enighet om at flyindustrien vil operere på et lavere nivå i en periode, legger han til.

Det er avgjørende for overlevelse at ordreboken vokser, gitt at aksjonærene ikke er villige til å pumpe inn kapital hemningsløst i årene som kommer.

EIERE I NORSK TITANIUM Eiere Prosentandel Norsk Titanium Cayman Ltd 43,3 Scatec/NTI Holding 18,6 Triangle Holdings 8,7 MB Precision Investment Holding 3,9 Disruptive Innovation Fund 3,3 Orchard International Inc. 2,6 RTI Europe Ltd. 2,5 Norsk Titanium 2,1 Applied Materials 1,7 Andre 13,3 Sum 100

Milliardærstøtte

3. august satt Alf Bjørseth som nest største aksjonær i Scatec Solar med en eierandel på 14,15 prosent. På dagens kurs tilsvarer dette aksjer for 3,03 milliarder kroner. Gründeren er mest kjent for å bygge opp REC gjennom 1990- og 2000-tallet. Han forlot REC rett før børsnoteringen i 2006 og fikk med seg en aksjegevinst på nær én milliard kroner.

SULTEN: Alf Bjørseth har i løpet av karrieren grunnlagt REC, ScanWafer, Norsun og Scatec. Foto: Andreas Klemsdal