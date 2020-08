Nærmer seg hurtigtest av coronavirus med norsk teknologi: – Et lykketreff for oss

Norske Lifecare, som er notert på Merkur Market, eier 25 prosent i Digital Diagnostics. Lifecare har tidligere i sommer meddelt at selskapets partner søker om godkjennelse hos FDA i USA og BfArM i Tyskland for sin hurtigtest av coronaviruset. Ifølge styremedlem Joacim Holter ventes godkjennelse innen «kort fremtid».

– Det har kommet som et lykketreff for oss at teknologien vi har jobbet med i 20-25 år, også kan brukes til å teste et virus som vi overhode ikke var forberedt på. Vi forventer en merkbar økonomisk oppside, sier Holter.

Svingninger i blodsukker

Dagens hurtigtester tar utgangspunkt i antistoffer. I Norge får man som regel svar dagen etter man har tatt testen. I USA har Bill Gates gitt kritikk for at det tar for lang tid å få svar på tester, og at testsystemet ikke fungerer. Ifølge Holter vil Digital Diagnostics' «Cantisense SARS-CoV-2-Test» gi svar i løpet av få minutter, og den kan detektere viruset umiddelbart.

– Du skraper i munnhulen med en vattpinne, og putter den i oppløsning. Der skal den ligge i et par minutter, før man tar en dråpe på en sensor. Da får du svar, ja eller nei, sier Holter.

Lifecare har utviklet teknologi i Norge siden 80-tallet for å detektere svingninger i blodsukker til bruk i sensor for diabetikere. Siden coronakrisen oppsto har tyske Digital Diagnostics brukt teknologien til bruk i hurtigtester, sier Holter.

60 euro

Han forteller at prisen for en slik test trolig vil ligge på rundt 60 euro. Selskapet har som målsetning å produsere millioner av tester raskt. I første omgang er det planlagt at testene skal gjøres av helsearbeidere.

– Når godkjennelsen foreligger, er det ikke spørsmål om pris eller tilgjengelighet, men om produksjonskapasitet. All produksjon koster å komme i gang med, sier Holter og legger til at Digital Diagnostics har en betryggende plan for finansiering.

Til Norge?

Skulle testen og produksjonen vise seg å gå bra, kan Lifecare forhandle med andre selskaper.

– For oss er det en viktig utvikling. Ikke bare på teknisk plan, men også kommersielt. Vi har en ikke-eksklusiv avtale med Digital Diagnostics. Det innebærer at vi har frihet til å gjøre tilsvarende utvikling med andre partnere, sier Holter.

Får testen godkjennelse fra tyske myndigheter, gjelder det også for EU/EØS. Men Holter sier Lifecare ikke har informasjon om Digital Diagnostics' forhandlinger med kunder, og kan ikke si om testene eventuelt kommer til Norge.