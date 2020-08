Analytikere mener kursreaksjonen i Crayon var overdreven

OPPTUR: Her ringes det i bjellen da Crayon gikk på børs for tre år siden, med blant andre nestsjef og gründer Rune Syversen, konsernsjef Torgrim Takle og styreleder og eier Jens Rugseth.

OPPTUR: Her ringes det i bjellen da Crayon gikk på børs for tre år siden, med blant andre nestsjef og gründer Rune Syversen, konsernsjef Torgrim Takle og styreleder og eier Jens Rugseth. Foto: NTB scanpix

– Nå må jeg gjøre et eller annet, sier analytiker Petter Kongslie i SpareBank 1 Markets.

Han har lenge anbefalt sine kunder å kjøpe Crayon-aksjer, noe som har vært en innertier. Aksjen er opp 55 prosent i år og 302 prosent de seneste to årene.

Analytikerens problem er at Crayon-kursen nylig har blåst gjennom kursmålet hans på 70 kroner. Torsdag steg aksjekursen rundt 10 prosent til over 80 kroner, og selskapet er verdsatt til 6,6 milliarder kroner.

OVERRASKET: SpareBank 1-analytiker Petter Kongslie. Foto: Olav Gram Degnes

Dypere samarbeid med Amazon

IT-selskapet kunngjorde et globalt strategisk samarbeid med Amazon Web Services (AWS). Det er en flerårig avtale som inkluderer forpliktelser fra både Crayon og AWS om dedikerte ressurser og tjenester, og dekker operasjoner i alle regioner. Ifølge børsmeldingen vil dette styrke hvilke skytjenester Crayon kan tilby sine kunder.

«Å samarbeide med AWS har vært en del av vår strategi for å bygge en enda sterkere forpliktelse til våre kunders suksess. Sammen med AWS vil vi levere tjenester som hjelper våre kunder med digitalisering, oppnå drifteffektivitet og kutte kostnader», sier Crayon-sjef Torgrim Takle i meldingen.

– Godt betalt

Kongslie mener dette selvfølgelig er gode nyheter for Crayon:

– Drøye 70 prosent av Crayons inntekter kommer i dag fra Microsoft-relaterte produkter. Så det at de kunngjør en slik avtale med Amazon er bra. Det andre er at Amazon faktisk er den største leverandøren av skytjenester, sier han og legger til:

– Men at aksjen går 10 prosent er godt betalt, er det vel lov å si. Denne type kontrakter er en del av «going concern» i selskapet.

– Kan kursreaksjonen skyldes en kombinasjon av faktorer som god stemning rundt Crayon og børsen generelt, samt at Amazon-navnet vekker oppsikt?

– Ja, man skal ikke se bort fra det, sier analytikeren.

En overdrivelse

Analytiker Christoffer Wang Bjørnsen i DNB Markets er enig med Kongslie. Bjørnsen hadde en kjøpsanbefaling og et kursmål på 75 kroner – et kursmål som aksjekursen blåste gjennom på torsdag.

– Kursoppgangen i dag var en overdrivelse. Det var ikke nok informasjon i avtalen til å forsvare en slik kursoppgang, sier han.

Men at Crayon knytter enda sterkere bånd til Amazon er positivt på lang sikt, ifølge analytikeren.

– I økende grad må Amazon tilby attraktive muligheter for partnere som Crayon for å få dem til å pushe Amazon-produkter. Det gjør også at Microsoft må bli mer generøse med sine partnere. Dette viser at Crayon er enda mer konkurransedyktige i markedet, sier han og fortsetter:

– På kort sikt tror jeg ikke dette vil få noen betydelige utslag på Crayons resultater. Men på lengre sikt er det bra.