Analytiker nedgraderer Apple-aksjen – ser risiko

Analytiker i Bank of America Wamsi Mohan nedgraderer Apple-aksjen til nøytral. Han oppjusterer samtidig kursmålet til 470 dollar pr. aksje, fra tidligere 420 dollar pr. aksje.

«Vi nedgraderer Apple-aksjen til nøytral ettersom vi mener at risikoen sammenlignet med potensiell oppside er mer balansert basert på aksjens nivå», skriver Mohan.

Mohan ser risiko for press på bruttomarginen for produktene og høyere materialkostnader for 5G iPhone. Han peker også på at veksten i App Store vil være lavere i 2021 sammenlignet med tidligere vekst.

Nedgraderingen kommer etter at Apple la frem kvartalstallene forrige uke, der omsetningen kom inn på 59,7 milliarder dollar, en vekst på 11,0 prosent fra året før.

Det kom også frem at styret har godkjent at Apple vil kjøre en aksjesplitt på et 4 til 1-forhold.

Aksjen stiger 0,3 prosent til 441,5 dollar torsdag. Det vil si at Mohan ser en oppside på omtrent 6,5 prosent.