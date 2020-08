Den lille norske ERP-leverandøren Xledger fikk stor anerkjennelse i internasjonal rating

Medarbeiderne i Xledger fikk nylig en uventet god start på dagen med nyheten om at markedsanalysebyrået IDC hadde ført opp selskapet på en liste over verdens åtte ledende leverandører av sky- og SaaS-baserte systemer innen finans og regnskap.

Hverken storebror Visma eller andre av selskapets konkurrenter var med på den prestisjefulle listen til IDC.

Storfint selskap

IDC, Gartner og Forrester utgjør trekløveret av konsulentbyråer som utarbeider de mest leste rapportene om IT- og teknologimarkedene globalt. Å bli nevnt i en markedsrapport som IDCs «MarketScape: Worldwide SaaS and Cloud-Enabled Midmarket Finance and Accounting Applications» er ikke hverdagskost for norske IT-selskaper, uansett størrelse.

– Det er helt rått! For en liten bøtteknott av et selskap som oss, er det en helt utrolig anerkjennelse å bli listet som en major player, sier adm. direktør Ove Jørgen Carlsen.

Resten av listen var dominert av langt mer kjente navn som SAP, Oracle og Microsoft.

Garasjegründere

Selskapet ble oppskriftsmessig startet av tre gründere i en garasje på midten av 90-tallet. Hovedgründeren Jarle Sky (sic!) hadde bodd i Silicon Valley, der han var vitne til dotcom-boomen og fikk ideen om å utvikle et helt nytt forretningssystem (ERP), som ble lansert i 2005.

På det tidspunktet var ERP-markedet allerede godt etablert og fordelt mellom noen få dominerende aktører.

Det nye ved Xledger-systemet var at det eksisterte utelukkende i skyen, ble solgt på abonnementsbasis og dessuten var tilgjengelig gjennom en vanlig nettleser fra hvor som helst i verden.

Lykkelig uvitende

Xledger-plattformen ble lansert i 2005 og har gått i pluss hvert år siden 2008.

Ledelsen forklarer deler av suksessen med mangel på erfaring.

– En forskjell er at vi kommer fra økonomi- og finanssiden, i tillegg til IT, sier Carlsen.

– Selskapet er født i skyen. Det er alt vi kjenner. Vi har aldri drevet på noen annen måte.

Han tror dette gjør at selskapet tenker litt annerledes enn etablerte konkurrenter med lang erfaring fra IT, som er vant til visse måter å gjøre ting på.

– Nok en fordel for kunden er at vi er Xledger tvers igjennom. Vi har egen sky, egen programvare, egne datasentere, og dermed ingen underleverandører eller annet som kunden trenge å forholde seg til.

Farlige bakstrebere

Staben teller rundt 150 ansatte, og virksomheten er fordelt 80 prosent i Norge, rundt 10 prosent i Sverige og 5 prosent hver i Storbritannia og USA.

Krisen førte til noen permitteringer i Sverige og USA, men selskapet er nå i gang med nye ansettelser igjen, hovedsakelig innen salg og markedsføring. Utviklerstaben teller bare rundt 50 personer.

– Har du noen råd på veien til ledere som ønsker en uproblematisk skymigrasjon?

– Vær forberedt på å ta noen offer på veien! Kunder viser ofte frem IT-strategier der det står at selskapet skal satse på skyen, men ikke alle forstår helt hva det betyr. Mange er ikke forberedt på at de også må endre måten selskapet er vant til å gjøre ting på.

– Uvilje i ledelsen, konservative miljøer og medarbeidere som fortsetter på gamlemåten er en altfor vanlig årsak til at prosessen sporer av. Det kreves stødig ledelse og god inkludering av de ansatte å sikre en vellykket transformasjon.