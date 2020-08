House of Control gjør oppkjøp for å styrke driften i forkant av satsningen mot det europeiske markedet

RIGGES FOR VEKST: House of Control hovedeier Viking Venture forberede selskapet på europeisk ekspansjon. Adm. direktør Lasse Sten (i midten) med Erik Hagen (t.v.) og Jostein Vik i Viking Venture.

RIGGES FOR VEKST: House of Control hovedeier Viking Venture forberede selskapet på europeisk ekspansjon. Adm. direktør Lasse Sten (i midten) med Erik Hagen (t.v.) og Jostein Vik i Viking Venture. Foto: Jørgen Hyvang

Norske House of Control kjøper den lille forretningssystemleverandøren dinERP, som vil gi selskapet samlede lisensinntekter på 130 millioner kroner i året.

Dette er det første oppkjøpet i SaaS-selskapets (Software as a Service) 15-årige historie, og er initiert av hovedeier Viking Venture, som også eide 47 prosent av dinERP.

Europa-strategi

– Vi har hatt en god organisk vekst i mange år, men med dette oppkjøpet går vi over i en ny fase, sier adm. direktør Lasse Sten i House of Control.

– De neste årene vil vi gjøre flere transaksjoner for å styrke selskapet, som del av en ny strategi for å ekspandere i eksisterende og nye markeder, med hovedtrykk på Europa.

Ifølge Sten vil det gjøre House of Control til et av Nordens største SaaS-selskaper, målt etter abonnementsinntekter.

DinERP ble startet av tre tidligere IFS-ansatte i 2008, og har i dag vokst til 30 ansatte i Oslo og Trondheim. Selskapet hadde en omsetning på 33 millioner kroner i fjor.

Det har spesialisert seg på å levere tilleggsmoduler til ERP-systemer, som løsninger for e-handel, fakturahåndtering og apper for bruk av ansatte utenfor økonomiavdelingen.

To selskaper, én målgruppe

House of Control har årlige lisensinntekter på 110 millioner kroner fra SaaS-systemet Complete, en egenutviklet løsning for avtalehåndtering, økonomistyring og oversikt med kontrakter, eiendeler og forpliktelser.

De har tydeligvis truffet en nerve i markedet, og har hatt sterk vekst i flere år i en markedsnisje de til nå har fått ha nesten for seg selv.

Med kjøpet av dinERP får House of Control en egen utviklingsavdeling.

– De mest åpenbare synergieffektene slik vi ser det, er større finansiell styrke og raskere teknologiutvikling. Det er viktig i et marked der vi vil få økende konkurranse fra internasjonale programvaregiganter, sier Sten.

Posisjonerer for ekspansjon

Som ledd i teknologisatsingen har House of Control ansatt sin første teknologidirektør, Rune Strandli fra Accenture.

Adm. direktør Lars Morten Nygaard i dinERP sier at fusjonstanken har modnet over en periode.

– Siden vi har felles eier er vi blitt stadig bedre kjent og stadig mer overbevist om at begge kan lykkes raskere og bedre ved å slå oss på lag, sier Nygaard.

Coronavekst

Eierfondet har også tro på ektepakten.

– Verdens økonomiavdelinger står midt i digitaliseringen med nye krav til effektivisering og prestasjoner. Det betyr et stort potensial for verktøyer som støtter og utvider nytteverdien av ERP-systemet, sier styreleder Erik Fjellvær Hagen i House of Control, som også er leder og partner i Viking Venture.

– Det nye selskapet vil være i en svært god posisjon til å vinne terreng i markedet.

House of Control opplevde sin sterkeste vekst noensinne i juni, midt under coronapandemien.

Transaksjonen skjer ved at aksjonærene i dinERP får oppgjør i aksjer i House of Control.

Lasse Sten blir adm. direktør i selskapet og Erik Fjellvær Hagen styreleder.