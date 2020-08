Coronakrise ga kanonvekst

2020 er så langt vært et utfordrende år for mange i IT-konsulentbransjen. For konsulentene i Move har imidlertid telefonen knapt stått stille.

Kombinasjonen av større etterspørsel etter infrastrukturspesialister og aggressiv rekruttering bidro til at Move økte omsetningen med 40 prosent i første halvår, og nå styrer mot rekordresultat.

– Etterspørselen etter kompetanse og IT-infrastrukturløsninger har økt kraftig. Folk er sendt hjem, det er nye arbeidsmønstre og det påvirker løsningene og kundeadferd som gjør at mange virksomheter nå tar grep, sier Roald Sannæs, adm. direktør i Move.

Bull på infrastruktur

Mens ledelseskonsulentene og oljefokuserte konsulentselskaper har lagt noen tøffe måneder bak seg, farer de «tunge» IT-prosjektene bedre.

Move jobber primært innen de tre hovedkategoriene infrastruktur, systemintegrasjon og drift av kundenes IT, og teller i dag 85 ansatte, hvorav 66 er rene konsulenter.

Rundt halvparten av selskapets leveranser er til det offentlige, mens mellomstore og store private selskaper står for den øvrige omsetningen.

Move har de seneste årene opplevd jevn vekst, men i første halvår har etterspørselen skutt i taket.

Selskapet omsatte i fjor for 275 millioner kroner med et driftsresultat på 9,6 millioner, mens det i løpet av årets seks første måneder omsatte for 200 millioner – en økning på 40 prosent sammenlignet med i fjor.

Den viktigste driveren for selskapets vekst har, ifølge Sannæs, vært nysalg av konsulenttjenester, som er opp 50 prosent som følge av at selskapet har ansatt 15 nye konsulenter siden nyttår.

– Vi opplever at mens investeringene i brukernær IT har stoppet opp, går pengestrømmen nå tilbake til infrastruktur. De nyansatte blir mer eller mindre snudd i døra og sendt ut på nye prosjekter, sier Sannæs.

Også appetitten for å outsource IT-drift ser ut til å øke, et område hvor selskapet så 36 prosent vekst i samme periode.

– Mange går fra å ha IT-drift på egne datarom til å kjøpe driftede tjenester. Dette gjør at kompleksiteten øker, og at man følgelig trenger spesialkompetanse, sier han.

Ser økte timepriser

For et konsulenttungt selskap, er det likevel én faktor som peker seg ut som særdeles positivt: Økte timepriser.

Mens flere Finansavisen var i kontakt med etter utbruddet i mars fortalte om prispress og skambud fra konsulenter på jakt etter arbeid i andre deler av konsulentbransjen, har økt etterspørsel og ressursknapphet innen infrastruktur og IT-drift ført til en solid marginbedring for Move, ifølge Sannæs.

Selskapets driftsresultat er så langt i år på 8,3 millioner kroner, en bedring på 73 prosent mot samme periode i fjor.

– Jeg har jobbet i mange år med utfordrende priser, og det er det er veldig synlig i år at mangelen på kompetanse har medført en økning i konsulentprisene, sier han.

Lokker med jobb og diplomer

Sannes sier oppskriften for å lykkes med å rekruttere i et marked der kompetente folk er en knapphet har vært store investeringer i sertifiseringer og videreutdanning.

Og ikke minst at selskapet har hatt jobb å tilby konsulentene i en usikker tid.

– Vi bruker mye penger på å bygge kompetanse og sertifiseringer. Ved siden av personalkostnader er det den største kostnaden vi har.

– Hva er planen fremover, med usikkerheten knyttet til andre halvår i bakhodet?

– Så langt har vi hatt en målrettet og styrt vekst, og det er ikke dermed sagt at vi nå skal gasse blindt på. Vi er våkne for at ting kan bremse opp, men det ser ikke sånn ut fordi behovet for infrastruktur er der fortsatt.