NORBIT leverer betydelig resultatforbedring for andre kvartal

ANDRE KVARTAL: NORBIT leverer sterke tall. Her ved adm. direktør Per Jørgen Weisethaunet. Foto: Iván Kverme

NORBIT, som er en global leverandør av skreddersydd teknologi til utvalgte nisjer, kunne torsdag levere sterke tall for andre kvartal.

Til tross for at selskapet oppnådde reduserte driftsinntekter, fra 169,65 millioner kroner til 155,15 millioner kroner for andre kvartal, viser bunnlinjen sterke tall.

Resultat før skatt beløper seg nemlig til 14,89 millioner kroner, en oppgang fra 0,27 millioner kroner for fjorårets andre kvartal.

«Vi er fornøyde med at vi både øker omsetningen og forbedrer marginene våre fra første kvartal i år til tross for utfordringene vi opplever i virksomheten på grunn av pandemien» sier Per Jørgen Weisethaunet, administrerende direktør i NORBIT.

Det heter i meldingen at selskapet forventer at alle tre forretningsområdene vil fortsette å være påvirket av pandemien fremover.

Likevel peker selskapet på at det har en sterk finansiell posisjon, og med diversifiserte produkttilbud, som retter seg mot ulike bransjer og geografiske områder, gjør selskapet robust.