Mercell Holding henter spesialist til å lede oppkjøps- og fusjonsaktiviteter

AMBISJONER: Mercell vil ut i Europa, og henter i den forbindelse egen leder for sine fusjons- og oppkjøpsaktiviteter. Her fra da selskapet ble notert på Merkur Market 9. juli. Foto: Siv Dolmen

Mercell Holding har ansatt Jacob Møller som midlertidig sjef for fusjoner og oppkjøp (M&A), opplyser teknologiselskapet.

Han skal lede selskapets veksttiltak i Europa og etablere en permanent funksjon som skal håndtere disse videre.

Det vises til at Møller har 20 års erfaring fra M&A, i hovedsak fra Schibsted-konsernet, der han var M&A-leder fra 2008 til 2019.

Klare for Europa

Mercell-sjef Terje Wibe sier i meldingen at selskapet nå har en markedslederposisjon i Norden, og at selskapet er klart for å ekspandere i Europa.

I den forbindelse vil selskapet se etter voksende og lønnsomme selskaper med solide markedsposisjoner.

Mercell Holding, som spesialiserer seg på digitale plattformer for offentlige anskaffelser, ble notert på Merkur Market 9. juli i år. Selskapets børsverdi er i dag 2,29 milliarder kroner.