Analytikere mer enn dobler kursmålet på Elon Musk-rakett

Analytiker i Bank of America Securities, John Murphy, oppgraderte Tesla-aksjen til kjøp fra tidligere hold, ifølge Marketwatch. I tillegg ble kursmålet oppjustert til 1.750 dollar, fra tidligere 800 dollar.

Adam Jonas, som er analytiker i Morgan Stanley oppgraderte Tesla-aksjen til hold fra tidligere selg. Samtidig oppjusterte han kursmålet til 1.360 dollar, fra tidligere 650 dollar.

Tilgang til billig kapital

Murphy peker på at konsernsjef Elon Musk har en evne til å stadig sende aksjen videre oppover gjennom dyktig lederskap og varemerkebygging.

«Dette er et direkte bevis på at selskapet har en enkel tilgang til kapital med lav kostnad. Det er fortsatt en sentral fordel som kan (og bør) utnyttes for å akselerere veksten til nesten 50 prosent pr. år i løpet av de neste fem årene», fortklarte analytikeren ifølge Marketwatch.

Overfører fra «bull-case» til «base-case»

Jonas argumenterer for at verdsettelsen nå baserer seg på at Tesla ikke bare er en bilprodusent, men også leverandør av batterier og drivlinje.

«Med denne rapporten føler vi nå at vi kan rettferdiggjøre en overføring av en viss verdi av tredjeparts batterivirksomhet fra vårt bull-case til base-case», argumenterer Jonas ifølge Marketwatch.

Fredag satte aksjen nok en all-time high, da den stengte på 1.650,7 dollar, opp 1,8 prosent. Det siste året har aksjen hoppet 650,6 prosent, mens den har steget 294,6 prosent hittil i år.

Murphy i Bank of America ser en oppside på 6,2 prosent, mens Jonas i Morgan Stanley spår aksjen ned 17,6 prosent.