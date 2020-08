Vipps legger ned VippsGo

Vipps har nå meddelt sine 18.000 kunder at nettbutikkløsningen VippsGo legges ned fra 1. desember i år. Nedleggelsen begrunnes med at tjenesten er for generell og at Vipps ikke har kapasitet til å prioritere videreutvikling.

Det var i mai 2017 at Vipps lanserte tjenesten som gjorde det mulig for små butikker og kiosker å legge varer inn i selve appen.

Anbefalingsliste

Samtidig har Vipps sendt sine kunder en kort liste over anbefalte selskaper som kan levere en tilsvarende tjeneste.

Mindre kunder anbefales å gå over til Vipps Nummer, mens de mest avanserte kundene anbefales én av de fem Vipps-partnerne Already Ordered, Weorder, JISP, ORDR eller Payrest.

– Det viktigste er at kundene ikke blir skadelidende. Vi har derfor jobbet med Vipps for å få til sømløs overgang for kundene, sier gründer og daglig leder Håkon B. Teigland i Already Ordered i en kommentar.

ANBEFALES AV VIPPS: Already Ordered og gründer Håkon B. Teigland. Foto: Already Ordered

– Bytt QR-koden

Den tidligere DNB Markets-analytikeren understreker at varene vil ligge tilgjengelig som før, og at betaling vil fortsatt foregå med Vipps.

– Kundene trenger stort sett bare å bytte QR-koden, og så kunne operere som før. Den største forskjellen er at Already Ordered er et godkjent kassasystem. Mens man med VippsGo måtte registrere alle handlene på nytt i sitt eksisterende kassasystem, slipper kundene det med vår løsning, fortsetter Teigland.

Norge er bare første stopp for det Ålesund-baserte selskapet som har fått betydelig støtte fra Innovasjon Norge.

I løpet av september skal Already Ordered lansere sin bestillingsløsning i England og Sverige, mens Tyskland, Portugal og Spania står for tur innen nyttår.

