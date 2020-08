Oracle inn i kampen om TikTok

Oracle kaster seg inn i kampen om å anskaffe TikToks virksomheter i Nord-Amerika, Australia og New Zealand. Teknologikjempen skal ha begynt å jobbe med en gruppe med amerikanske venturekapitalfirmaer som allerede sitter på andeler i TikTok, melder CNBC.

Oracles forsøk på kjøpe TikTok har skutt fart de seneste dagene, og folk med inngående kjennskap til prosessen, sier at Microsoft og Oracle ligger milevis foran andre interessenter.

Ifølge CNBC har Microsoft jobbet med amerikanske myndigheter i over én måned for å overta det sosiale medieselskapet fra ByteDance. Og mens Oracle har jobbet i bakgrunnen, har grunnlegger og styreleder, Larry Ellison, uttrykt sin støtte til president Donald Trump flere ganger – både muntlig og ved å arrangere en innsamlingsevent for presidentkampanjen hans tidligere i år.

Trump har flere ganger gått til angrep på TikTok og eieren deres ByteDance, og har lovet å forby TikTok i USA hvis ikke deres amerikanske virksomhet blir solgt.

På tide med nytt oppkjøp

Oracle har slitt med å finne nye veier for vekst ettersom Amazon Web Services har dominert skyløsningene, fulgt av Microsoft Azure og Google Cloud. I Oracles fjerde kvartal i regnskapsåret, som ble avsluttet 31. mai, falt inntektene med 6 prosent til 10,4 milliarder dollar.

Oracle har tidligere hatt en historie om å kjøpe opp andre selskaper, men det har avtatt de seneste årene. SÅ det kan jo være at de tenker at det er på tide.

Verken TikTok eller noe representanter for Oracle vil kommentere saken.