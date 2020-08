Pengene renner ut av poLight – opplever interesse for produktene

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen

poLights resultat er tydelig preget av coronakrisen.

Driftsinntektene økte fra 519 millioner kroner i fjor, til 622 millioner i år.

Driftsresultat og resultat før og etter skatt endte alle på minus 13,5 millioner kroner. Det er ned fra et tap på 14,5 millioner i driftsresultat fra samme periode i fjor, og minus 14,2 for resultatet.

Selskapet hentet tidligere i vår 40 millioner kroner i en emisjon som i utgangspunktet ikke var nødvendig, og melder i regnskapet for andre kvartal at totale inntekter fra aksjer var på 50 millioner kroner.

I resultatregnskapet melder selskapet om at smartklokkemarkedet har tatt seg opp noe fra første kvartal, men at det fremdeles henger etter.

Det er imidlertid stor interesse for selskapets produkt TLens, som vurderes brukt i fremtidsrettede briller og smarttelefoner.

– Vi er i nærheten av å bli inkludert i et strekkodeprodukt, «augmented reality»-briller, og nye muligheter innen smarttelefonområdet begynner å dukke opp. Vi har kommet langt det siste halvåret og har overvunnet mange av hindringene som ligger i å bringe ny og innovativ teknologi til markedet, og vi forventer fortsatt god fremgang de neste tolv månedene, sier Øyvind Isaksen, adm. direktør i poLight.



Aksjen har steget hele 102,9 prosent hittil i år. Til tross for at den fikk seg en knekk under coronakrisen har den tatt seg opp igjen til omlag like verdier som før krisen inntraff.

poLight (Mill. kr) 2. kv./20 2. kv./19 Driftsinntekter 622 519 Driftsresultat -13,5 -14,5 Resultat før skatt -13,5 -14,2 Resultat etter skatt -13,5 -14,2