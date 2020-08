Facebook må etterbetale skatt på mer enn 100 millioner euro

Facebook Frankrike har akseptert å etterbetale mer enn 100 millioner euro i skatt, i tillegg til en bot relatert til regnskapene før 2018, ifølge det franske økonomimagasinet Capital, melder Reuters mandag.

Capital rapporterer at det har sett dokumenter som viser at Facebook har godtatt et skattekrav på 104 millioner euro, inkludert en bot på 22 millioner euro.

Reuters har vært i kontakt med Facebook, som ikke var tilgjengelig for en kommentar, og det franske økonomidepartementet vil ikke kommentere enkeltsaker.