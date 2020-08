Asetek sikret ny ordre verdt rundt 6,8 millioner

Asetek har mottatt en ny bestilling fra en av sine globale datasenterpartnere, melder kjøleteknologiselskapet sent mandag. Bestillingen gjelder en ny HPC-installasjon (high-performance computing).

Ordrens verdi er cirka 750.000 dollar, som tilsvarer rundt 6,8 millioner kroner. Verdien avhenger av endelig konfigurasjon, ifølge selskapet.

Leveransen vil finne sted i fjerde kvartal i år. Hvem sluttkunden er, oppgis imidlertid ikke.

Øyner 25 prosents vekst

Asetek påpeker at den nye bestillingen ikke påvirker selskapets guiding for omsetningen i år.

For en uke siden oppjusterte det danske, Oslo Børs-noterte selskapet 2020-guidingen igjen, etter å ha gjort en slik øvelse også tilbake i juni.

Omsetningen ventes nå å vokse med mellom 15 og 25 prosent i år, til opp mot 68 millioner dollar, eller rundt 600 millioner kroner.

I juni kunngjorde selskapet forventninger om 5 til 15 prosents omsetningsvekst, etter tidligere å ha forventet nedgang i inntektene i år.

Entusiast og gaming

Bakgrunnen for oppjusteringene er særlig et realt oppsving i etterspørselen innen entusiast- og gamingsegmentet fra slutten av andre kvartal. Da Asetek presenterte sine andrekvartalstall for rundt to uker siden, omtalte adm. direktør André S. Eriksen etterspørselen som «crazy».

«Markedet er hot nå, og det er høy etterspørsel», sa Eriksen, ifølge TDN Direkt.



«Mange bygger gaming-PC-er, det merker hele bransjen. Vi lanserer også mange nye produkter som også gir økt etterspørsel», la han til.