Solid resultat, men usikker fremtid

Konsulentselskapet Bouvet økte driftsinntektene med 77,7 millioner kroner i 2. kvartal sammenlignet med fjoråret, ifølge kvartalsrapporten til selskapet tirsdag.

For første halvår rapporterer Bouvet driftsinntekter på 1.237,3 millioner kroner sammenlignet med 1.082,7 millioner kroner tilsvarende periode i fjor.

«Våre kunder er i all hovedsak kunder innen offentlig og privat sektor som har klart seg bra under Covid-19-pandemien. Dette har ført til at det i kvartalet har vært bra etterspørsel etter de fleste tjenestene til Bouvet», sier Sverre Hurum, adm. direktør i Bouvet ASA.

Bouvet hadde i andre kvartal driftskostnader inklusive avskrivninger på 510,9 millioner kroner sammenlignet med 459,1 millioner kroner i andre kvartal 2019. Det tilsvarer en økning på 11,3 prosent.

Usikkerhet fremover

«I første kvartal så vi en nedgang i etterspørselen etter tjenestedesign og også en økt konkurranse innen prosjektledelse. Dette fortsatte inn i andre kvartal, men innen tjenestedesign har vi sett at kundene ønsker å jobbe med nye verktøy og mot slutten av kvartalet har vi opplevd en positiv utvikling i etterspørselen», sier Hurum.

«Vi lever i en tid som fortsatt er preget av usikkerhet. Det er vanskelig å si noe konkret om hvordan samfunnet, kundene og Bouvet kommer til å utvikle seg», ifølge Bouvet-sjefen.

Utvannet resultat per aksje for kvartalet ble 6,33 kroner sammenlignet med 4,49 kroner i andre kvartal 2019.

Bouvet (Mill. kr) 2. kv./20 2. kv./19 Driftsinntekter 596,1 518,4 Driftsresultat 85,2 59,3 Resultat før skatt 83,9 59,3 Resultat etter skatt 65,5

46,4