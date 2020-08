Cramer: – Apple og Tesla vil ha langsiktig oppside etter aksjesplitten

Den tidligere hedgefond-manageren Jim Cramer mener at Apple og Tesla er klare kjøpskandidater etter aksjesplitten, melder CNBC tirsdag.

I forbindelse med presentasjonen for 3. kvartal kunngjorde Apple at det vil kjøre en aksjesplitt på et 4 til 1-forhold fra 31. august. Tesla har også annonsert at de skal foreta en 5 til 1 splitt på samme dato.

«Hvis Elon Musk og Tim Cook fortsetter å levere, så vedder jeg på at det vil være en langsiktig oppside i aksjene», sier Cramer under programmet sitt «Mad Money».

Til tross for at både Apple og Tesla har hatt en enorm utvikling på børsen så langt i år, så synes ikke Cramer at aksjene er dyre. Han mener at Apple er en produsent av forbruksvarer, snarere enn et rent teknologiselskap, og at Tesla er et teknologiselskap som tilfeldigvis lager biler.

Rekorder og eierskap

Tesla satte ny kursrekord på torsdag når det passerte den magiske 2.000 dollar grensen. Det har medført at selskapet har en verdsettelse tilsvarende 375 milliarder dollar, som er mer enn Toyota, General Motors og Ford til sammen. Apple ble nylig det første selskapet til å bikke en verdsettelsesverdi på over 2.000 milliarder dollar.

Cramer har flere ganger gjentatt at «Apple er et selskap man skal eie, ikke handle» og mener det fortsatt:

«Selv om aksjen handles til en «ganske dyr pris» med en multippel på 29-gangeren, og en vekstrate på 10 prosent, så vil selskapet være ett av de billigste i sektoren hvis det verdsettes som en produsent av forbruksvarer», mener Cramer.

Når det kommer til Tesla, så innrømmer Cramer at han ikke ville kjøpt aksjen til nåværende kurs før splitten. Han tror også at kursen kan få seg en trøkk etter selskapets Battery Day 22. september. Her er det ventet at Tesla vil avsløre detaljer rundt batteriutviklingen.

«Jeg frykter at Battery Day kan ende som en liten nedtur, men du har min velsignelse om du kjøper aksjen etter splitten neste uke», sier Cramer.