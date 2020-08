Kitron vant kontrakt verdt 50 millioner dollar

MedAvail Technologies har valgt Kitron til å produsere automatisert dispenserutstyr for medisiner på apotek og på sykehus. Kontrakten har en potensiell verdi på 50 millioner dollar, og vil strekke seg over tre år, med mulighet for forlengelse. Det skriver Kitron i en børsmelding tirsdag.

Produksjonen er ventet å starte i første kvartal 2021, og vil foregå på Kitrons fabrikk i Windber i Pennsylvania.

– Denne avtalen er strategisk viktig for Kitron. Oppgraderingene og investeringene vi har gjort ved vårt amerikanske anlegg spilte en nøkkelrolle i å sikre dette oppdraget, som øker vår tilstedeværelse betydelig innen markedssektoren «Medisinsk utstyr» i Nord-Amerika, sier Peter Nilsson, konsernsjef i Kitron.