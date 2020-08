Microsoft-gründeren røpet nylig i et intervju med podcasten Armchair Expert at han var misunnelig på sin tidligere venn og rival Steve Jobs. Gates mener at Jobs hadde en «legendarisk karisma» og at han var et «geni», melder CNBC.

«Han var en trollmann med mennesker. Jeg var skikkelig sjalu», sier Gates til verten Dax Shepard i intervjuet.

Etter mye turbulens i Apple kom Steve Jobs tilbake til selskapet han var med å grunnlegge i 1997, og gjennomførte en enorm snuoperasjon med lanseringene av blant annet iMac, iPod og iPhone. Jobs døde i 2011 av en sjelden krefttype i bukspyttkjertelen.

«Ingen andre kan gjøre det han gjorde der. Jeg kunne ikke ha gjort det og jeg kjenner ikke noen som kunne ha gjort det», røper Gates i intervjuet.

Bill Gates snakker også om sine svake sider i intervjuet og trekker blant annet fram at han ikke er så sosial. I et intervju med Wall Street Journal i 2019 sa Gates at han måtte jobbe hardt for å bli en bedre offentlig foredragsholder gjennom hele karrieren.

Teknologi-guruen fra Seattle kan uansett trøste seg med å være verdens nest rikeste, bak Amazon-gründeren Jeff Bezos, med en estimert formue på 98 milliarder dollar, ifølge Forbes.

Microsoft-aksjen har også hatt en hyggelig stigning så langt i år og er opp 35,50 prosent til 213,69 dollar.