Techmilliardær avslører hvordan du kan vinne i techsektoren

Se intervjuet i sin helhet i videovinduet øverst.

Mark Cuban, milliardær og eier av basketballaget Dallas Mavericks, er ikke like aktiv på aksjemarkedet som han var før.

Til Bloomberg forteller Cuban at han pleide å trade mye og at han var veldig aktiv tilbake på 90-tallet og tidlig 2000-tall.

– Den gang var det mye mindre penger og man jaktet flere aksjer. Nå er det mye mer penger som jakter færre aksjer. Det er vanskelig å trade og ha suksess, sier Mark Cuban til Bloomberg.

Oppskriften

Cuban har oppskriften på hvordan man forstår techsektoren. Han forklarer at det finnes to typer mennesker: De som lager teknologien, og alle andre.

– Jeg var blant «alle andre» når det kom til kunnskap om ny teknologi. Hvis jeg var villig til å legge ned arbeidet og lære meg den nye teknologien, ville jeg gå forbi de 99 prosentene som ikke forstår det, forklarer Cuban.

– Det har alltid vært mitt mantra; å være foran alle andre.

Milliardæren forteller at han holder seg til selskapene han tror på. Han har eid Netflix-aksjer siden de ble handlet for rundt 50 dollar. I dag handles Netflix til 528 dollar per aksje.

Cuban har også kjøpt mengder med Amazon-aksjer mellom 500 og 700 dollar, og lastet opp ytterligere da aksjen nådde 2.000 dollar. Nå handles aksjen til 3.385 dollar.

Se videoen under for Cubans innsikt om investeringer under coronakrisen.

Stor mulighet

Coronakrisen er ifølge Cuban en stor mulighet til å sette seg inn i mindre bedrifter og forstå hvordan de fungerer. Vi har hørt Warren Buffett si at man skal «kjøpe når det er blod i gatene».

– Usikkerheten blant de veletablerte selskapene som ikke forstår hvordan de skal bli med på den digitale bølgen, bringer med seg store muligheter for de kreative. Om 10-20 år vil vi ha 10-20-30 gigantiske bedrifter som er laget av mennesker vi ser på som gale akkurat nå, sier Cuban.