Jeff Bezos' formue passerte 200 milliarder dollar

På onsdag ble Jeff Bezos den første personen med en formue som har passert den magiske grensen på 200 milliarder dollar. Da børsen stengte onsdag satt han på verdier på til sammen 202 milliarder dollar, ifølge Bloomberg Billionaires Index.

Bezos er nå 78 milliarder dollar rikere enn verdens nest rikeste, Microsoft-grunnlegger Bill Gates.

Formuen til Bezos, som består for det meste av Amazon-aksjer, har gjort noen store hopp det seneste året etterhvert som aksjekursen til Amazon har gjort det samme, skriver CNBC.

Rikeste i nyere historie

Amazon-aksjen har steget 86 prosent hittil i år etter rekordstor etterspørsel fra kunder. Pandemien har vært en stor bidragsyter med å nærmest tvinge forbrukerne til å benytte seg av netthandel, enten det er ansiktsmasker eller dagligvarer man skal ha. Dette har ført til at Amazon nå er det nest mest verdifulle selskapet i USA, etter Apple.

Bezos ble for første gang «verdens rikeste» i 2017, da han passerte Bill Gates. Men allerede året etter ble han den rikeste personen i nyere historie, da hans personlige formue passerte 150 milliarder dollar.

En liten kuriosa er at Bezos mest sannsynlig ville ha passert 200 milliarder dollar tidligere hadde det ikke vært for hans skilsmisse fra MacKenzie Scott i fjor. Det endte med at Scott fikk 4 prosent eierandel i Amazon. På Bloombergs Billionaires Index er hun oppført på en 13. plass med en formue på 66 milliarder dollar.