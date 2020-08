Krevende 1. halvår for Hiddn Solutions

Siden desember 2019 har det vært store operasjonelle endringer for Hiddn Solutions etter at Finn Clausen Sikkerhetssystemer, som er et datterselskap 100 prosent eid av Hiddn, begjærte konkurs 20. mai i år, går det frem i kvartalsrapporten fredag.

Selskapet hadde ingen inntekter i første halvår, mye på grunn av restruktureringen og begjæringen om konkurs i FCS.

«FCS utgjorde en liten investering for Hiddn og leverte tap i flere år. Selv om en konkursbegjæring er uheldig, så vil effekten på Hiddns likviditet være positiv fremover», skriver selskapet i halvårsrapporten.

10. juni ble det bestemt at Hiddn Solutions AS, et 100 prosent deleid datterselskap av Hiddn Solutions ASA, skulle avvikles. Selskapet har ikke tapt penger de siste årene, men operert med negativ egenkapital. Avviklingen vil også ha positiv innvirkning på likviditeten fremover.

Styret skriver i kvartalsrapporten at det vil fortsette å evaluere og utforske nye muligheter for å skape verdiskapning, og at det allerede har blitt kontaktet av flere unoterte selskaper for en mulig sammenslåing.

Les hele kvartalsrapporten her.