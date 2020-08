Pareto Securities anbefaler å kjøpe Bouvet – ser aksjekursen opp nye 100 kroner

Pareto Securities har tatt opp dekning av IT-konsulentselskapet Bouvet, med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 700 kroner, ifølge TDN Direkt.

Fredag formiddag handles Bouvet-aksjen til rett under 600 kroner på Oslo Børs.

Det innebærer en dobling fra kursnivået for ett år siden, og en oppgang på drøyt 50 prosent hittil i år.

– Sterk historie

Pareto Securities skriver ifølge TDN Direkt i en rapport fredag at Bouvet har en sterk historie med vekst og lønnsomhet, som reflekterer fornøyde kunder og en overlegen organisk rekrutteringshistorikk i et svært stramt og spesialisert arbeidsmarked.

«Vi anser Bouvets posisjon som vanskelig å kopiere og estimerer at veksthistorien vil fortsette, støttet av akselererende IT-investeringer som følge av den globale pandemien», heter det fra meglerhuset.

Bouvets andrekvartalstall nylig viste en økning i overskuddet før skatt fra 59 millioner kroner i fjor til 84 millioner i år.

«Våre kunder er i all hovedsak kunder innen offentlig og privat sektor som har klart seg bra under covid-19-pandemien. Dette har ført til at det i kvartalet har vært bra etterspørsel etter de fleste tjenestene til Bouvet», sa konsernsjef Sverre Hurum i en kommentar til tallene da.