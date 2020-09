FOR LITE DIGITALISERING: Konstituert daglig leder Fredrik Syversen (t.v.) i IKT-Norge tror norsk offentlighet går glipp av en stor sjanse ved å ikke velge mer fremtidsrettede og bærekraftige løsninger. Her sammen med tidligere IKT-Norge-sjef Per Morten Hoff. Foto: Eivind Yggeseth