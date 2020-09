Lyse tele økte med 16 prosent

INVESTERER TUNGT: Toril Nag, konserndirektør Lyse tele, investerte for 1,1 milliarder kroner i 1. halvår.

INVESTERER TUNGT: Toril Nag, konserndirektør Lyse tele, investerte for 1,1 milliarder kroner i 1. halvår. Foto: Finansavisen

Lyse-konsernets televirksomhet økte inntektene med 16 prosent til 2,2 milliarder kroner i 1. halvår og fikk et resultat før skatt på 203 millioner kroner.

Lyse Tele, som består av teleoperatørene Altibox og Altibox Danmark samt en rekke fiberselskaper i Norge, rapporterer samtidig om en netto kundevekst i perioden på 32.320 kunder, mot 20.706 i samme periode i 2019. Fjoråret var et rekordår for Altibox-partnerskapet med hele 89.000 nye kunder, opplyser selskapet.

Hopp i investeringer

Videre opplyser Lyse tele at driftsresultatet er på 269 millioner kroner første halvår mot 294 millioner i samme periode i fjor.

Selskapet oppgir samtidig at det investerte for hele 1.096 millioner kroner i perioden januar til utgangen av juni. Det er en økning på godt over 80 prosent.

Investeringene er hovedsakelig i fiberinfrastruktur til private husholdninger og bedrifter i Norge og drives av nevnte høye etterspørsel. De inkluderer også oppkjøpet av Bodø Energis fiberinfrastruktur i Bodø og investeringer knyttet til ytterligere forsterkning av nasjonalt kjernenett, bygging av undervannskabler til utlandet gjennom Altibox Carrier og utbygging av et landsdekkende sensornettverk.

– I tiden fremover vil vi fortsette med tunge investeringer for å bygge ut fibernett til enda flere privatpersoner og bedrifter, sier Toril Nag, konserndirektør i Lyse Tele.

Havbunnsundersøkelsene for ny fiberkabel til England ble nettopp avsluttet, og de neste ukene skal den nye fiberkabelen mellom Larvik og Hirtshals installeres.

– Sammen med en ytterligere forsterking av vårt nasjonale kjernenett, bygger vi en infrastruktur for fremtiden som er rigget for ytterligere kundevekst, sier Nag.