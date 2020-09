Apple satser knallhardt på årets modeller

Apple har bedt produksjonsmedarbeiderne sine å produsere 70-80 millioner mobiltelefoner av årets modeller.

En Bloomberg-ekspert mener dette peker på at det er en robust etterspørsel for de nye iPhonene som blir lansert i oktober.

– Det er på linje med foregående år, men tatt i betraktning reduksjonen i forbruket blant kjøperne som følge av pandemien, er dette imponerende tall, sier Vlad Savov i Bloomberg.

Må holde tritt

Selskapet planlegger å lansere hele fire nye 5G-kompatible modeller i år. Spørsmålet er om forbrukerne egentlig trenger det.

– I starten vil det ikke ha så mye å si. Det tar tid å rulle ut 5G-nettverket og det har også blitt forsinket på grunn av pandemien. Applikasjonene må få tid til å oppdatere funksjonalitet og virkelig utnytte 5G-teknologien, sier Savov.

Hovedgrunnen til at Apple nå lanserer 5G-modellene sine, er å holde tritt med konkurrentene. Både Samsung, OnePlus og Huawei har hatt flaggskip med 5G i lengre tid.

– Det som skiller ut Apple fra konkurrentene er at de vil produsere flere modeller. Den største iPhonen noensinne i tillegg til en mindre enhet, alle med 5G.

Apple har solgt rundt 200 millioner enheter totalt de siste årene. Foto: Skjermdump / Bloomberg

Går tøft ut

Apple ble i andre kvartal rangert på tredjeplass i antall telefoner solgt. Dette er imidlertid ikke noe å hoppe i taket over for Samsung-tilhengerne, da flesteparten av salgene naturlig vil komme etter at epleselskapet lanserer sine nye modeller i oktober.

Siden 2014 har Apple solgt rundt 200 millioner enheter hvert år. I år ser selskapet salg av de nye modellene på opptil 80 millioner enheter.

Savov ser også en markant økning i Wearables-segmentet: Apple Watch og AirPods vokser. Selskapet skal også ifølge ryktene lansere egne hodetelefoner som vil komplementere AirPods med støykansellering.

Apple gjennomførte i helgen aksjesplitt og reduserte prisen per akse med 75 prosent. Det resulterte i kjøpsbonanza på Wall Street i går, og aksjen endte opp 3,4 prosent til 130 dollar – tilsvarende 520 dollar før aksjesplitten.