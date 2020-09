Otello venter akselererende vekst i andre halvår

Otello venter akselererende vekst i andre halvdel av 2020 og sikter seg inn på 10 prosent omsetningsvekst på årsbasis, ifølge finansdirektøren i Otello, Petter Lade, på DNB Markets' Nordic TMT & Consumer-konferanse onsdag, melder TDN Direkt.

Selskapet oppnådde en vekst på 7 prosent i første halvår.

– Til tross for all motvinden alle står overfor, har vi holdt guidingen uendret, og vi ser at den har akselerert inn mot andre halvår av året, sier Lade.

Otello-aksjen har hatt flat utvikling så langt i år og er opp 0,63 prosent til 16,10 kroner.