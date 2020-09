Next Biometrics-aksjen til himmels etter nye opplysninger

TEKNOLOGI: Next Biometrics lager tekniske løsninger for fingeravtrykk.

TEKNOLOGI: Next Biometrics lager tekniske løsninger for fingeravtrykk. Foto: Eivind Yggeseth

Peter Heuman, adm. direktør i Next Biometrics, sier under DNB Markets' TMT-konferanse at han venter at selskapet vil være nær breakeven i både tredje og fjerde kvartal i år.

– Hovedgrunnen er lavere operasjonelle kostnader som har blitt redusert som følge av et lavere antall ansatte i forhold til andre kvartal, men også som følge av økt omsetning. Omsetningen har også sett en solid vekst fra bunnivået i fjerde kvartal 2019 da den nye strategien ble lansert, sier Heuman, ifølge TDN Direkt.

Next Biometrics' driftsresultat ble rødt med 33,4 millioner kroner i andre kvartal. Inntektene falt fra 30,1 til 13,6 millioner i kvartalet. Heumans selskap hadde et underskudd på på 34,6 millioner kroner i andre kvartal.

– Vi kan komme til å levere noe volatile tall de neste kvartalene, men med en positiv trend, sier Heuman.

Aksjen til Next Biometrics suser onsdag ettermiddag opp 22,25 prosent til 2,33 kroner. Klokken 14.45 er Next Biometrics dagens vinner på Oslo Børs.

Ved 14-tiden, før Heumans opplysninger ble kjent, var aksjen ned med en drøy prosent. Hittil i år er aksjen ned nesten 30 prosent.

NEXT Biometrics Group (Mill. kr) 2. kv./20 2. kv./19 Driftsinntekter 13,6 30,1 Driftsresultat (33,4) (36,9) Resultat før skatt (34,9) (37,1) Resultat etter skatt (34,6) (37,1)