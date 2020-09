Analytiker forventer markant kursoppgang etter Samsungs lansering av ny mobiltelefon

Tirsdag lanserte Samsung sin nye sammenleggbare telefon, Galaxy Z Fold 2, samtidig som det amerikanske selskapet Nvidia annonserte at førstnevnte vil produsere deres neste-generasjons chip til spill. Det skriver CNBC.

Nyhetene har gjort at analytikere nå ser vesentlig oppside for Samsung-aksjen. Ifølge et gjennomsnitt hentet av Refinitiv, gjengitt av CNBC, ser analytikere en oppside på hele 29 prosent for teknologigiganten.

S.K. Kim fra Daiwa Capital Markets er imidlertid enda mer optimistisk. Han ser en oppside på mer enn 50 prosent, ifølge nyhetsbyrået.

Kim forventer et godt marked for minnebrikker og en innhenting i pris. Samtidig hevder analytikeren at Samsung er attraktivt priset sammenlignet med sine konkurrenter.

I tillegg strever en av Samsungs sterkeste konkurrenter Huawei, etter USAs sanksjonering mot selskapet. Kim viser til at Huaweis problemer er nok et argument for å være optimistisk på Samsungs vegne.

Samsung-aksjen fikk hard medfart som følge av coronakrisen men har hentet inn store deler av fallet og er i år ned omtrent 4 prosent.