Next Biometrics-aksjen kan handles igjen

Oslo Børs opplyser i en børsmelding drøyt 45 minutter før åpning at børspausen i Next Biometrics er over.

Onsdag ble det gjennomført en børspause i Next Biometrics for å undersøke kursutviklingen. På det tidspunktet hadde aksjen hoppet 39,3 prosent til 2,66 kroner.

Ifølge en artikkel fra nyhetsbyrået TDN skulle Next Biometrics nærme seg break-even nivåer i tredje og fjerde kvartal. Det viste seg å være feilsitering.

Nå har ledelsen sendt ut en børsmelding hvor det kommer frem at selskapet jobber med å senke kostnadene til det tidligere kommuniserte målet på 15 millioner kroner i kvartalet, sammenlignet med en historisk kostnadsrate på 48 millioner kroner i fjerde kvartal 2019.

Selskapet har ikke gitt retningslinjer for fremtidige inntekter, men har uttalt at inntektene i tredje kvartal 2020 vil være høyere enn nivået oppnådd i andre kvartal 2020.