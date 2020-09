Store børsfall: – Burde ikke komme som en overraskelse

Det var kraftige fall på Wall Street onsdag. Den brede S&P-500 falt 3,52 prosent til 3.454,92 poeng, mens Dow Jones stengte ned 2,78 prosent til 28.292,73 poeng. Teknologitunge Nasdaq stupte 4,96 prosent til 11.458,10 poeng.

«Selv om det ikke var noen trigger, var det sannsynligvis en viss nervøsitet og flere endringer av posisjoner før helgen. Med tanke på den fine oppturen, kan du til og med beskrive det som gevinstsikring», sier Sameer Samana, strateg i Well Fargo.

Torsdagens store børsfall fører til nedtur også på Asia-børsene. Som i USA, hvor Apple, Amazon, Facebook, Tesla, Alphabet og Netflix fikk juling, får teknologiaksjene svi også i Asia. Teknologigigantene i USA har frem til nå hatt en eventyrlig utvikling siden coronakrisen satte inn.

«På et tidspunkt vil man se at noen tar gevinst og endrer posisjonene i porteføljene sine. Det er vanskelig å vite hva som var siste dråpe for investorene, men nedsalgene burde ikke komme som en stor overraskelse. Det var ganske tydelig at deler av markedet hadde mer enn det som var forventer», sier Adam Phillips, direktør for porteføljestrategi i EP Wealth Advisors.

Av førhandelen fredag morgen er Nasdaq ned 1 prosent, mens Dow Jones tynger 0,23 prosent. S&P 500 futures peker ned med 0,38 prosent.

«Det er vanskelig å få på øye på en klar katalysator for nedgangen i går. (...) Gjennom coronakrisen har de største IT-selskapene hatt fantastisk avkastning, og nedsalget i går var trolig et utslag av prisingen av disse selskapene nå synes høy. Dermed kan en del investorer ha valgt å ta gevinst etter en mer eller mindre sammenhengende opptur siden slutten av mars», skriver Halfdan Grangård, seniorøkonom i Handelsbanken.

Julian Emanuel i selskapet BTIG sier han heller er bull på bankaksjer, som i snitt globalt har falt rundt 18 prosent i 2020, ifølge Bloomberg.

«Hvis du har for mye teknologi i porteføljen din, er tiden inne for å selge litt av vinnerne og endre litt. Vi tror Fed vil endre spillet og finansen, som vil lede til at markedet stiger høyere i 2021», sier Emanuel.