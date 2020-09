Nordic Semiconductor jekker opp inntjeningsestimatet

Nordic Semiconductor har sett fortsatt høy etterspørsel og ingen store forstyrrelser i produksjonen gjennom sommeren. Selskapet oppjusterer dermed inntjeningsestimatet til 112-118 millioner dollar, fra tidligere 95-105 millioner, melder selskapet i en børsmelding fredag.

– Vi fortsetter å se positive etterspørselstrender, med økende volum fra tier 1-kunder og OEM-produsenter. Våre leverandørkjeder har bevist seg å være motstandsdyktige mot det logistiske utfordringene pandemiene har skapt, uttaler Nordic Semiconductor-sjefen Svenn-Tore Larsen i børsmeldingen.

Selskapet forventer fortsatt, som kommunisert etter tallene for 2. kvartal, en bruttomargin på 50-51 prosent for 3. kvartal. I tillegg indikerer utviklingen i ordreboken sterke utsikter for fjerde kvartal i år, fremgår det av meldingen.

Nordic Semiconductor-aksjen har steget 58,89 prosent i år til 88,50 kroner.

Følg utviklingen i aksjen i Finansavisens nye børstjeneste.