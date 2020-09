Broren til Elon Musk tok saftig gevinst i Tesla

Broren til Elon Musk, Kimbal Musk, har tatt en gevinst på 8 millioner dollar i Tesla-aksjen denne uken – 71,6 millioner kroner, ifølge Marketwatch. Musk er styremedlem i Tesla og må rapportere om salg av aksjer.

Gevinsten kom gjennom at Musk utløste opsjoner, to dager etter at han solgte aksjer til en kurs som var mer enn seks ganger det han betalte for dem.

Musk har truffet bra med salget, der noen av aksjene ble solgt for over 498,3 dollar, noe som var ny toppnotering for Tesla-aksjen mandag.

I etterkant har aksjen beveget seg i en bratt nedoverbakke, og den omsettes i skrivende stund for 400,7 dollar. Det tilsvarer et fall på 19,6 prosent.

Etter transaksjonen sitter Kimbal Musk på 638.240 aksjer til en verdi av 255,7 millioner dollar. Hittil i år har Tesla-aksjen hoppet 397,4 prosent, mens den er opp 814,8 prosent det siste året.