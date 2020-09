Equinor inngår samarbeid med Crusoe Energy Solutions

BITCOIN-SAMARBEID: Equinor, her ved snart avtroppende konsernsjef Eldar Sætre, inngår partnerskap med Bitcoin-produsent.

BITCOIN-SAMARBEID: Equinor, her ved snart avtroppende konsernsjef Eldar Sætre, inngår partnerskap med Bitcoin-produsent. Foto: Carina Johansen

Equinor har inngått et samarbeid med Crusoe Energy Solutions, for å redusere fakling fra drift gjennom utvinning av Bitcoin. Det fremgår av en sak fra Arcane Research, gjengitt av DN.

Oljegiganten vil, istedenfor å fakle gass som oppstår fra utvinning av olje ved feltet Bakken, selge gassen til Crusoe Energy Solutions, som igjen utvinner kryptovaluta. Det fremgår av skjermbilder fra Equinors intranett, gjengitt av Arcane Research.

Dette er ifølge de samme skjermbildene en del av Equinors strategi om utslippskutt, samtidig som det forblir kostnadseffektivt.

Tjener begge parter

Fakling av gass medfører karbonutslipp, samtidig som å utvinne kryptovaluta krever store mengder elektrisitet, grunnet drift av datamaskiner. Elektrisiteten som blir skapt kan drifte både arbeidet datamaskinene gjennomfører, sammen med kjølesystemene som hindrer overoppheting.

Gjennom samarbeidet mellom de to selskapene blir de ovennevnte utfordringer demmet opp for. Partene ser ut til å ha funnet en høyst effektiv synergieffekt, som tjener begge selskaper, i tillegg til samfunnet ved reduserte karbonutslipp.

DN skriver at pressetalsmann Erik Haaland i Equinor bekrefter at de har inngått et «slags partnerskap».