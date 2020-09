– Det har kommet som en stor overraskelse på oss

Airbnb har fått en markant opptur i antall lange bookinger under coronakrisen.

Selskapet har gått ut med tall som viser at bookingene var høyere i juni i år enn i fjor, til tross for at coronakrisen har satt sine spor i form av reiserestriksjoner verden over.

– Det er en ny trend hvor reise og bo begynner å bli mye det samme. Folk booker leiligheter i flere uker eller måneder av gangen, sier Brian Chesky, konsernsjef i Airbnb, til CNN.

Planlegger børsnotering

Chesky tror bookingene kommer som en naturlig følge av at folk ønsker å få et avbrekk fra en kjedsom karantinehverdag.

– De reisende drar ikke over landegrenser, men de kjører 300-500 kilometer og bor der. Dette har vært en store og velkommen overraskelse for Airbnb, sier Chesky.

En Airbnb-leilighet blir nok av mange ansett som mer «coronavennlig» enn et hotell eller å bo i store byer. Takket være hvor godt selskapet har kommet seg gjennom pandemien, planlegger Chesky nå å fortsette prosessen med å notere Airbnb på Wall Street.

– Vi startet å planlegge børsnotering i år, men da pandemien kom så vi det som umulig. Selskapet har vist seg å være mye mer motstandsdyktig enn noen av oss trodde, sier Chesky.

Wall Street er ofte ekstra forsiktige med såkalte tech-enhjørninger som får massiv privat støtte, men som flopper så fort de kommer seg på den offentlige børsen.

Airbnb har som følge av coronakrisen sagt opp 1.900 av sine ansatte – tilsvarende en fjerdedel av arbeidsstyrken. Selskapet har tjent penger i 2017 og 2018, men meldte i 2019 for første gang om tap i inntjening.