To meglerhus ser 25 prosent oppside i Nordic Semiconductor etter positivt resultatvarsel

HAR TROEN: De to meglerhusene tror Nordic Semiconductor vil gjøre det bra fremover. Foto: Gorm Kallestad

DNB Markets og Arctic Securities er blant meglerhusene som jekker opp kursmålet på Nordic Semiconductor etter at selskapet sendte ut et positivt resultatvarsel for 3. kvartal, melder TDN Direkt.

DNB Markets løfter kursmålet til 126 kroner, fra tidligere 115 og gjentar kjøpsanbefalingen. Arctic Securities høyner til 125 kroner fra tidligere 110 og gjentar også kjøpsanbefalingen.

DNB peker på at halvlederselskapets verdsettelse vil fortsette den oppadgående trenden.

«Vi forventer en fortsatt reprising drevet av styrke i short range og økt trygghet i cellilar IoT fra 2021», skriver Arctic.

Nordic Semiconductor-aksjen er opp 78,28 prosent i år til 99,20 kroner.