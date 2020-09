Nasjonal sikkerhetsmyndighet har oppdaget mistenkelig IT-aktivitet hos flere virksomheter

IT-TRØBBEL: Bente Hoff, avdelingsdirektør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet, sier at de til stadighet opplever forsøk på digitale angrep mot norske samfunnsverdier. Foto: NTB Scanpix

Etter IT-angrepet mot Stortinget i forrige uke har Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) jobbet tett med sikkerhets- og etterretningstjenestene om håndteringen.

Det er nå oppdaget lignende mistenkelig aktivitet hos andre virksomheter, både offentlige og private, opplyser NSM i en pressemelding.

Har iverksatt tiltak

– Vi opplever til stadighet forsøk på digitale angrep mot norske samfunnsverdier og vil derfor sterkt oppfordre både virksomheter og privatpersoner til å bidra i forebyggende sikkerhetsarbeid, sier avdelingsdirektør Bente Hoff i en pressemelding.

NSM Nasjonalt cybersikkerhetssenter koordinerer og bistår de aktuelle virksomhetene med analyse, rådgivning og tekniske tiltak.

NSM oppfordrer virksomheter til å blant annet benytte totrinnsautorisering og unike passord per tjeneste, i tillegg til å gjennomføre jevnlige sikkerhetsoppdateringer.

IT-angrep mot Stortinget og i Innlandet

Dataangrepet mot Stortinget ble offentlig kjent tirsdag 1. september, men ble oppdaget uken før. Stortingets administrasjon ble da oppmerksomme på uautoriserte pålogginger i epostkontoer tilknyttet Stortinget.

Om kvelden tirsdag 1. september oppdaget også Hedmark IKT, som drifter IT-systemene i kommunene Hamar, Stange, Kongsvinger, Sør-Odal, Løten, Nord-Odal og Grue i Innlandet, et angrep der eposter med et skadelig vedlegg ble sendt til ansatte i kommunene. Ifølge NSM er det ikke noen forbindelse til angrepet som Stortinget har vært utsatt for.