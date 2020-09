DNB Markets høyner i Nordic Semi

Nordic Semiconductor sendte sist fredag ut et positivt resultatvarsel, og DNB Markets har reagert med å høyne kursmålet fra 115 til 126 kroner.

Kjøpsanbefalingen opprettholdes.

«Grunnlaget for endringen i kursmålet er oppjusteringen av estimert omsetning og EBITDA (driftsresultat før av- og nedskrivninger) for 2020 med hhv. rundt 10 og 27 prosent. For perioden 2021-22 er EBITDA-estimatene løftet 14-16 prosent, og dermed ligger vi med god margin over konsensusforventningene i markedet», går det frem av dagens aksjerapport fra meglerhuset.

Kursmålet reflekterer i tillegg til den løpende driften en verdsettelse på 12 kroner per aksje for F&U-virksomheten i Finland.

Nordic Semiconductor stiger én prosent til 97 kroner i tidlig handel på Oslo Børs tirsdag, og DNB Markets ser dermed en oppside i aksjen på 30 prosent fra dagens nivåer.