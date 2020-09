Mot nytt ras for Tesla og tek-aksjene

Avslutningen på forrige uke ble volatil på Wall Street. Nasdaq falt nesten 5 prosent torsdag og rundt 1,3 prosent fredag. Markedene hadde hviledag på grunn av Labour Day mandag, men åpner igjen tirsdag. Tre timer før åpning er Nasdaq ned 2,4 prosent i førhandelen.

Tesla svekkes med 9,9 prosent i førhandelen og ser ut til å falle rundt 40 dollar til 418,30 dollar. Facebook er ned 3,5 prosent, mens Apple, Netflix og Amazon peker ned med 3,6 prosent. Microsoft faller 3 prosent. Før fallet sist uke hadde tekgigantene hatt en nærmest uavbrutt opptur siden coronakrisen.

« Det er forstyrrende å se at fem aksjer står for 25 prosent av markedsverdien på S&P 500. Det er også disse aksjene som står for en stor del av fallet vi så i forrige uke. Jeg tror at markedet er sårbart for fall på 10 til 15 prosent fremover, men det kan åpne døren for verdiaksjer og ikke bare teknologi», sier Ed Yardeni, presidenten i Yardeni Research.

Dow Jones faller 0,3 prosent i førhandelen, mens S&P 500 er ned 0,9 prosent. Det er for øvrig bredt børsfall i Europa.