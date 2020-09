Apple skal holde presentasjon neste tirsdag

Apple opplyser at det vil holde en en presentasjon neste tirsdag, 15. september, ifølge flere amerikanske medier. CNBC melder at en ny iPhone trolig vil bli presentert.

Det ventes at Apple vil presentere fire nye iPhone, to av 12-modellen og to Pro-modeller. Det spekuleres også i at Apple har nye klokkemodeller på gang.

Presentasjonen vil holdes på nett grunnet coronaviruset fra hovedkvarteret i California.

Apple-aksjen faller 3,9 prosent til 116,28 dollar på Wall Street tirsdag. For tredje dag på rad er det nedgang for teknologi-aksjene etter den sterke oppgangen siden mars. Nasdaq er ved 17.30-tiden ned 3,4 prosent.